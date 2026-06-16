Челябинские бассейны переходят на летний график и уходят на ремонты

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Начало летнего сезона в Челябинске не помешало спортивным бассейнам продолжать свою работу. Но уже скоро привычный график учреждений изменится – они закроются на профилактику и плановый ремонт. Корреспонденты 1obl.ru выяснили, как будут работать бассейны в летний период. По данным издания, большинство из них закроются в конце июня.

Так, бассейн ЮУрГУ уйдет на профилактику с 29 июня по 2 августа. До конца месяца здесь можно оформить предзапись на занятия в спортивных группах на следующий учебный год, чтобы заранее закрепить место у тренера.

Бассейн «Восход» перестанет принимать посетителей 26 июня. Сейчас он работает по сокращенному расписанию без поздник сеансов, а по выходным закрыт. Днем часть дорожек заняты детьми из школьных лагерей, поэтому посетителям рекомендуют заранее уточнять доступное время. Точные сроки возобновления работы пока не определены: ориентировочно это будет в конце августа или в сентябре.

Бассейн «Строитель» завершит прием посетителей в конце июня. Уже сейчас он не работает по выходным. Полноценное открытие планируется только с 1 сентября. До 19 июня включительно здесь еще можно приобрести детские абонементы на новый учебный год.

Бассейн «Юбилейный» останется самым «летним» вариантом для плавания: он будет закрыт на профилактику всего на две недели – с 25 июля по 10 августа. В остальное время комплекс продолжит работу, включая вечерние сеансы.

Бассейн «Рифей» уйдет на профилактику с 9 по 24 августа. В администрации комплекса уточняют, что сроки могут быть скорректированы, поэтому перед визитом рекомендуется заранее уточнять график работы.

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