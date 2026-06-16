«URAL MOTORSPORT» уверенно лидирует по итогам «УРАЛьскогорубежа»

Фото: АЗ "Урал"

12–13 июня в Миассе на трассах трак-триала «УРАЛьский Рубеж» команда Автомобильного завода «УРАЛ» URAL MOTORSPORT одержала убедительную победу в категории С3 и закрепила лидерство в Кубковом зачете сезона.

Соревнования прошли в родном для команды Миассе и собрали сильнейших спортсменов страны. Традиционно высокий уровень подготовки техники и пилотов позволил уральцам уверенно пройти сложнейшие участки.

В категории С3 (колесная база от 3800 до 4799 мм) преимущество у «URAL MOTORSPORT»

- 1 место — экипаж №508: Александр Сычев / Роман Макшанцев;

- 2 место — экипаж №507: Степан Малин / Степан Макеев;

- 3 место — экипаж №512: Алексей Малин / Владислав Мыларщиков.

Фото: АЗ "Урал"

В самой крупной объединённой категории С4–С5 (колесная база от 4800 мм, включая многоосные машины) победу праздновал экипаж №517 Никиты Лазарева и Владимира Макерова. Серебро завоевали Алексей Головинов и Ильсур Фазлеев (№530), бронзу — Николай Королев и Владимир Петелин (№500) – экипаж команды «URALMOTORSPORT».

Особую ценность результатам придает Кубковый зачет, который на данный момент был подведен по сумме двух соревнований текущего сезона. Здесь на пьедестал поднялись сразу три экипажа «URAL MOTORSPORT»:

- Категория С3, 2 место — Александр Сычев / Роман Макшанцев;

- Категория С4–С5, 1 место — Николай Королев / Владимир Петелин;

- Категория С4–С5, 2 место — Иван Болотов / Сергей Шершнев.

Руководитель команды URAL MOTORSPORT Виктор Яковлев:

- Мы поздравляем всех призеров и победителей с сильным, эффектным выступлением! Команда уверенно удерживает лидерство в направлении трак-триал. Гордимся каждым экипажем и продолжаем задавать темп российскому трак-триалу. Родные просторы Миасса вновь помогли нам показать максимум возможностей нашей техники и мастерства пилотов.