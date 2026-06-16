Совпадение перед выборами? На ЧМЗ произошло нападение на экс-депутата челябинской Гордумы

Фото: Владимир Корнев/ВКонтакте

В Челябинске вечером 15 июня совершено нападение на экс-депутата Челябинской городской думы, председателя общества инвалидов Владимира Корнева. Инцидент произошел в Металлургическом районе на остановке «ДК Строитель», куда он пришел после рабочего дня.

Как рассказал Владимир Корнев, около 23:00 он присел на лавку, и в этот момент на него набросился неизвестный. Практически сразу к нападавшему присоединились его сообщники. На требование объяснить происходящее злоумышленники ответили короткой фразой.

Челябинского экс-депутата избили на остановке в Челябинске

— На вопрос «Что за беспредел?» сказали: «Нас заказали», — рассказал экс-депутат корреспонденту КП-Челябинск.

Позже уже находясь в больнице, мужчина высказал свои предположения о вероятных мотивах преступления — его намерение участвовать в думских выборах.

Депутат получил множество травм: ушиб головы и руки, синяки и сотрясение мозга. Медики передали информацию о нападении в полицию. Допрос пострадавшего следователи проведут завтра прямо в больничной палате.

Ранее произошел инцидент с конкурентом Владимира Корнева по Металлургическому округу Алексеем Денисенко — на него напали бродячие собаки.

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