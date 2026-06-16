Южноуральские баскетбольные команды завоевали награды турнира «Минибаскет»

В Челябинске завершились финальные соревнования второго сезона всесезонной Школьной баскетбольной лиги «Минибаскет». Фото ФБЧО

В Челябинске завершились финальные соревнования второго сезона всесезонной Школьной баскетбольной лиги «Минибаскет».

Комплекты наград разыграли победители трех предыдущих туров — 24 команды из Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Златоуста, Троицка, Копейска, Карталов, Верхнего Уфалея, Катав-Ивановска, поселков Кременкуль и Первомайский.

Два «золота» завоевали баскетболистки Кременкульской школы. У юношей первые места заняли представители СОШ №16 из Копейска и магнитогорской гимназии №53.

А в июне в Анапе на Всероссийском фестивале «Минибаскет» по баскетболу 3х3 команда девочек из «Кременкуль-баскета» стала серебряным, а дружина мальчиков из челябинской команды «Пионер-1» — бронзовым призером. В федерации баскетбола Челябинской области рассказали, что конкуренция в Анапе была высочайшая: за награды боролись 34 коллектива у юношей и 20 команд у девушек.

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