Волонтеров со всего мира приглашают в экспедиции по Югре для благоустройства и сохранения наследия

Фото: пресс-служба губернатора Югры.

Международный волонтерский арктический корпус начал отбор добровольцев , которые в августе 2026 года отправятся в Белоярский и Березовский районы Ханты-Мансийского автономного округа. Организаторы планируют отобрать 60 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Как сообщает ugra-tv.ru, волонтеры будут наводить порядок в природных территориях, рисовать муралы, восстанавливать объекты культурного наследия и строить храм.

В начале августа в Белоярском районе волонтеры будут изучать редкие растения и озерные экосистемы, убирать и благоустраивать природные территории, создавать уличные картины и помогать восстанавливать памятники культуры. Вторая экспедиция состоится во второй половине августа в Березовском районе, где участники познакомятся с бытом и традициями коренных малочисленных народов Севера, установят навигационные указатели, нарисуют мурал, а также помогут строить храм в Октябрьском районе.

Организаторы ищут эковолонтеров, специалистов по благоустройству, хранителей этнокультурного наследия, участников международных клубов дружбы, уличных художников, представителей медиа, строителей и реконструкторов. Участникам гарантируют проживание, питание и экипировку, а также готовы оплатить дорогу.

В результате экспедиций планируется привести в порядок берега, отремонтировать настилы экотроп, обновить информационные таблички и навигацию, высадить зеленые насаждения и создать уличные картины на фасадах. Также волонтеры смогут внесли свои предложения по дальнейшему развитию арктических территорий.

Мероприятие реализуется при поддержке Росмолодежи по федеральному проекту «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

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