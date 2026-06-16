Мама вышла на минуту, но дверь захлопнулась: двухлетний малыш оказался заперт один в квартире, пока на помощь не пришли спасатели

Спасателям пришлось использовать автолестницу, чтобы добраться до ребенка. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Двухлетний ребенок оказался заперт один в квартире. Все произошло в одном из домов в Новоалтайске. Мама малыша вышла на несколько минут на лестничную площадку, и в этот момент входная дверь предательски захлопнулась. Попасть обратно женщина не смогла, ей пришлось срочно обращаться за помощью к спасателям.

В пресс-службе МЧС Алтайского края рассказали amic.ru, что квартира находилась на пятом этаже, поэтому быстро прибывшим спасателям пришлось поднимать автолестницу. Через окно они проникли внутрь и открыли дверь.

К счастью, инцидент обошелся без последствий, малыш, который все это время находился в квартире один, не пострадал.

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