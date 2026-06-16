«Мне на сцене выступать»: как живет подросток из Коркино, которому врачи с нуля создали лицо

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ваня Веретянкин — тот самый «мальчик без лица» из Коркино в Челябинской области, чью историю знают далеко за пределами региона, — готовится к новой главе своей жизни. Подростку, которому пластические хирурги буквально с нуля создали лицо, предстоит последняя операция, сообщают журналисты Hornews.com. Родные надеются, что этот этап станет финальным в долгом пути длиною в 17 лет.

Ваня родился в 2009 году с тяжелыми патологиями: у него не было рта, десен и носа, был только один глаз, а на голове выступала огромная грыжа. Врачи сразу начали бороться за его жизнь. Как вспоминает мама парня Светлана Веретянкина, после родов их сразу привезли в Челябинскую областную детскую больницу, где за малыша взялся доктор Герман Сафронов. Он провел множество операций, без которых ребенок бы просто не выжил.

Позже к лечению подключилась челюстно-лицевой хирург Людмила Алабугина, которая зашила Ване губу, а в три года сделала сложнейшую операцию на небе. После нее мальчик целую неделю пролежал в постели — даже голову поднимать было нельзя. Но главное чудо случилось позже, когда Ваня встретился с пластическим хирургом Александром Пуховым.

– Александр Григорьевич, вот такая ситуация: я играю на фортепьяно, а еще занимаюсь вокалом… Видите, какой у меня нос? Мне нужен нормальный, красивый нос, мне на сцене выступать, – поделился воспоминаниями о первой встрече с хирургом Иван.

Врач сделал ринопластику, установил имплант, и у парня наконец появился нос. Сейчас Ваня — обычный подросток, который учится в школе, занимается вокалом и игрой на фортепиано, пишет стихи и песни. Он выступает на улицах родного Коркино с друзьями, собирает аплодисменты. У парня много друзей среди артистов: Валентина Гулькина поздравляет его с днем рождения, а музыкант Сергей Завьялов приезжал к нему в гости, чтобы выступить вместе.

Мама Светлана вспоминает, как Ваня всегда удивлял ее своим оптимизмом. Однажды, когда ему было десять лет, он спросил, почему так получилось, что он родился с особенностями. Женщина не знала, что ответить, а сын сам нашел слова:

– Мама, не переживай! Я такой же, как и все. Я внушил себе, что я красавчик, мне не интересно мнение тех, кто меня осуждает. А вообще не расстраивайся: я запишу свой диск и свожу вас на Гавайи, а еще куплю папе красивую машину.

За годы лечения Ваня перенес десятки операций. Как признается Светлана, они никогда не были легкими:

— Представьте себе: у ребенка в носу пластины, во рту пластина. Это все надо промывать. Кушал Ванечка только жидкую пищу. Глазик — протез. Ложился лишь набок, потому что с одной стороны была шишка. Жили на таблетках.

Сейчас Ваня мечтает поступить в Гнесинку и связать жизнь с музыкой. Педагоги отмечают его талант, а недавно на прослушивании в музыкальном училище его похвалили. Он уже записался на барабаны и продолжает развиваться в вокале, несмотря на все трудности. Родители, особенно папа, который работает на двух работах, поддерживают сына в его стремлениях.

Несмотря на предстоящую операцию, Ваня не унывает. В семье Веретянкиных царит правило: унывать некогда, всему нужно радоваться. Сам парень говорит, что уже привык к своему отражению и чувствует себя уверенно. Он знает, что после операции сможет двигаться дальше — к своей мечте о большой сцене и музыке, которая уже сейчас наполняет его жизнь смыслом.

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