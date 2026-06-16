Министерство экологии ищет лучшие кадры: как принять участие в фотоконкурсе, посвященном природе Южного Урала

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Министерстве экологии Челябинской области объявили о запуске первого в своем роде масштабного фотоконкурса «Мой Южный Урал». Организаторы приглашают всех желающих, независимо от возраста и профессионального опыта, взять в руки камеру и показать уникальную природу родного края через объектив.

Победителей будут определять в следующих номинациях:

- «Пейзажи Южного Урала» — для любителей захватывающих дух панорам гор, лесов, степей и озер в любое время года.

- «Флора Южного Урала» — категория для ценителей ботаники, где жюри ожидают увидеть снимки цветов, грибов и даже редких видов растений из Красной книги.

- «Фауна Южного Урала» — фото животных и птиц в их естественной среде обитания.

- «Отдыхаем экологично» — кадры об ответственном туризме и отдыхе на природе без вреда для нее.

- «Шаг к зеленому будущему» — репортажные фото с экологических акций, субботников и проектов по благоустройству.

- «Тропами предков» — фотографии, показывающие связь природы с историей, промышленным наследием и культурой региона.

- «Мой маленький Южный Урал» — номинация для историй о любимых местах и родных сердцу пейзажах.

На конкурс принимаются как цветные, так и черно-белые работы. Допускается базовая обработка снимков при условии, что она не искажает естественный вид кадра. Важно отметить, что фотографии, созданные с помощью нейросетей, к участию не допускаются, - пояснили в ведомстве.

Чтобы стать участником, необходимо до 30 сентября 2026 года заполнить регистрационную форму, приложить согласие на обработку персональных данных, саму фотографию и ссылку на ее публикацию в социальных сетях или на сайте организации.

Итоги конкурса будут подведены с 16 по 23 октября 2026 года. Каждый получит электронный сертификат об участие в конкурсе, а победители будут награждены благодарственными письмами от Министерства экологии Челябинской области.

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