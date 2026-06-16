Очередная яма: рассказываем, где образовался новый провал на проезжей части

Фото: Госавтонспекция г. Челябинска

В Курчатовском районе Челябинска, на пересечении улиц Косарева и Островского, произошел провал дорожного полотна. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города. В целях безопасности водителей и пешеходов место провала уже оцеплено: установлены ограждения и предупреждающие знаки.

- Информация о повреждении проезжей части передана в городскую администрацию и подрядной организации, которая обслуживает данный участок. В ближайшее время они должны приступить к работам по устранению провала, - сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными при проезде этого участка и строго соблюдать указания временных дорожных знаков.

Напомним, это уже не первый провал на проезжей части за текущий год.

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