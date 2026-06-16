Правительство РФ профинансирует строительство нового медцентра в Магнитогорске

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство России расширило перечень проектов, которые получат финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и государственных программ. Распоряжение о дополнении списка 25 новыми позициями было подписано 15 июня.

В Челябинской области ключевым проектом станет строительство многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске. Строительство стартовало в начале 2026 года по поручению президента России и при поддержке губернатора региона. Возведение нового объекта ведется на территории городского курорта «Притяжение». Новое медучреждение призвано повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей города металлургов и прилегающих территорий.

Помимо проекта в Магнитогорске, значительные средства будут направлены на строительство и реконструкцию других важных социальных объектов по всей России. Перечень включает проекты в сфере здравоохранения, образования, дорожного строительства и благоустройства.

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