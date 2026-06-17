Лето возвращается: южноуральцев в середине недели будет радовать жаркая погода

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

По данным регионального гидрометцентра, в среду, 17 июня, жителей Челябинской области ожидает контрастная погода. Ночью столбики термометров показывали от +11 до +16°C, а дневной прогноз варьируется от +25 до +30°C. При этом синоптики предупреждают о переменной облачности и кратковременных дождях, которые местами могут сопровождаться грозами и даже градом. Ветер западной четверти усилится до 3–8 м/с.

В самом Челябинске погода будет более стабильной: днем воздух прогреется до +27…+29°C. Осадки в городе маловероятны — ожидается переменная облачность, преимущественно без дождей. Ветер сохранит западное направление с той же скоростью 3–8 м/с.

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