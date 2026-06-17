Раскопки без карты: тяжелая техника повредила несколько газопроводов на частных участках южноуральцев

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области участились случаи повреждения газовых магистралей — только за последнюю неделю, с 10 по 15 июня 2026 года, зафиксировано несколько инцидентов. Как сообщили в АО «Газпром газораспределение Челябинск», аварии произошли в Копейске, Верхнем Уфалее и поселке Петровский Красноармейского района. Во всех случаях причиной стали земляные работы с применением тяжелой техники, при этом организаторы не уточнили заранее расположение подземных труб. Благодаря работе аварийных бригад компании подача газа была восстановлена в кратчайшие сроки.

Последствия таких раскопок, как отмечают специалисты, всегда серьезны: от экстренного отключения газа и дискомфорта для жителей до многотысячных расходов на восстановление. Все затраты на ремонт в таком случае ложатся на виновников — подрядчиков, водителей или заказчиков работ. В компании подчеркивают, что подобные ситуации можно предотвратить, если соблюдать элементарные правила безопасности:

— Заранее согласовать план работ с газораспределительной организацией, точно определять расположение подземных коммуникаций и обеспечивать присутствие представителя газовой службы.

В газораспределительной организации также напомнили, что близость газопровода может накладывать ограничения на строительство и реконструкцию объектов, поэтому проверять наличие труб стоит еще на этапе планирования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.