Еще не знает: южноуралец выиграл в лотерее несколько миллионов рублей, но не торопится их забирать

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Челябинской области стал богаче на несколько миллионов рублей. Участник розыгрыша выиграл сначала 6,5 млн, а затем сумма выигрыша увеличилась еще на 90 тысяч — итоговый приз превысил 6,6 миллиона рублей.

По данным организаторов лотереи, победитель пока не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Возможно, он или она еще не знает о своей удаче или просто не торопится с оформлением приза. Жителям региона напоминают: проверить билеты можно как в точках продаж, так и на официальных онлайн-платформах.

Кстати, Челябинская область — не единственный регион, где везет участникам. Только за первые пять месяцев 2026 года жители соседней Башкирии выиграли в лотереях более 214 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.