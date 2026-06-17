За добросовестный труд и высокое мастерство: 50 медработников региона к профессиональному празднику получат премии

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Челябинской области подписал распоряжение о присуждении 50 премий лучшим медработникам региона. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Среди награжденных есть челябинские врачи и медсестры. За добросовестный труд и высокое мастерство премии также вручат специалистам из Верхнего Уфалея, Чесмы, Бакала, Долгодеревенского, Копейска, Троицка, Коркино, Магнитогорска и других городов области. Сумма выплат каждому составит 50 тысяч рублей.

Премии губернатора ко Дню медицинского работника вручают с 1999 года. В 2026 году праздник выпадает на 21 июня.

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