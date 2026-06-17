Банк Уралсиб выступил генеральным партнером премии «Клиника года–2026» в Челябинске

Фото: Ксения Кузнецова

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11 июня состоялась торжественная церемония награждения медицинских клиник и врачей города Челябинска, принявших участие в ежегодном конкурсе «Клиника года». Банк Уралсиб выступил партнером премии и вручил победителям ценные призы.

Организатором премии «Клиника года» является Челябинский филиал Издательского дома «Комсомольская правда» при поддержке Министерства здравоохранения Челябинской области.

Фото: Ксения Кузнецова

Проект «Клиника года» призван популяризировать профессию врача, показать важные достижения в медицинской сфере. Одна из главных целей проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя региона, узнать, какие клиники пользуются доверием пациентов и уважением экспертов, привлечь южноуральцев в самые достойные медицинские учреждения.

Фото: Ксения Кузнецова

На церемонии награждения дипломы, наградные статуэтки, а также подарки от партнеров премии получили лучшиеврачи, медицинские команды, руководители медучреждений как из государственной, так и из частной практики. Для них это не просто награды, а общественное признание огромного труда и терпения, отданных душевных сил и бессонных ночей, тяжелых операций и счастливых выздоровлений. Вручение премии традиционно прошло в торжественной и теплой обстановке.

Фото: Ксения Кузнецова

- Для Уралсиба поддержка проекта «Клиника года» стала уже доброй традицией потому, что, во-первых, здоровье и медицина — это социально значимая сфера, напрямую влияющая на качество жизни людей в регионах и, во-вторых, в числе наших клиентов много медицинских учреждений, для которых разработаны комплексные решения – от зарплатных проектов до кредитования и эквайринга, – отметила Наталья Юдина, управляющий отделением Банка в Челябинске.

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