Курьер устроила скандал после плохого отзыва: теперь она заплатит 10 тысяч рублей за моральный вред

Прочитав негативный отзыв, курьер позвонила жене заказчика Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Негативный отзыв о доставке обернулся судебным разбирательством и компенсаций морального время. Осенью прошлого года житель Губахи (Пермский край) заказал доставку продуктов из популярного сетевого магазина и попросил оставить пакет у двери. Курьер проигнорировала это пожелание, а недовольный клиент поставил низкую оценку сервису.

Казалось бы, на этом история должна была закончиться. Но, как сообщает Пермское издание Business Class, курьер не смогла смириться с негативным отзывом и на следующий день решила выяснить отношения лично. Она позвонила супруге заказчика и начала оскорблять женщину. На этот раз вместо отзывов было решено обратиться в суд. Женщина указав, что испытала сильный стресс.

Губахинский городской суд взыскал с курьера 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Ответчица попыталась добиться отмены решения в апелляции, однако Пермский краевой суд оставил дело без изменений: эмоциональная реакция на негативный отзыв обойдется сотруднице службы доставки в 10 тысяч рублей. Решение вступило в силу.

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