Все продается: челябинское станкостроительное предприятие на сайте объявлений оценили в 685 миллионов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Челябинска продают имущественный комплекс станкостроительного завода. Покупателям предлагают здания, земельные участки, станки и оборудование. Общая стоимость лота — 685 миллионов рублей. Объявление появилось на популярном сайте по покупке недвижимости.

Согласно размещенным данным, продается основное здание площадью почти 5,5 тысячи квадратных метров. Оно построено в 2016 году. Внутри — цехи, склады, офисы с отделкой и мебелью. Предложение также включает два вспомогательных здания и участки общей площадью 1,05 гектара. Комплекс подключен к электричеству, отоплению и канализации, вода — из собственной скважины. В заявленную цену входит стоимость станков для обработки металла и другое оборудование.

Предприятие входило в число крупных производителей кузнечных станков в России. По словам экспертов, такие предложения о покупке в Челябинской области появляются крайне редко.

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