Север покорил гостей: Югра стала лучшей на международном форуме «Путешествуй!»

Округу дали высокую оценку в номинации «За лучшее представление культурного кода на экспозиции» Фото: Эдуард ФАДЮШИН. Перейти в Фотобанк КП

Югра громко заявила о себе на Международном туристическом форуме «Путешествуй!». Регион получил награду лауреата I степени в номинации «За лучшее представление культурного кода на экспозиции», пишет ugra-tv.ru.

Свой туристический потенциал округ представил через более чем 20 компаний – туроператоров, гостиниц, ресторанов и производителей сувениров. Гостям рассказали о маршрутах региона, в том числе о туристическом маршруте «Месторождение Югра» и Югорском лыжном марафоне. Дополнением к презентации стала северная кухня, блюда которой смогли попробовать участники форума.

Форум собрал представителей туристической отрасли со всей России и 50 стран.

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