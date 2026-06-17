Иск от ФНС и Минстроя: долги экс-депутата челябинской гордумы выросли почти на миллиард рублей после суда

Олег Иванов. Фото: chelyabinsk.er.ru.

Налоговая служба предъявила новые требования бывшему депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову. Речь идет о сумме более 929 миллионов рублей. Этот иск в Арбитражный суд подала Межрайонная ИФНС России No4 по Республике Башкортостан. Долг признали обоснованным и внесли в список требований третьей очереди.

Помимо налоговой, с экс-депутата взыскивают деньги и другие структуры. Министерство строительства Челябинской области требует 253 миллиона рублей. Сам Олег Иванов сейчас находится в СИЗО. Ранее он получил 3,5 года колонии за преднамеренное банкротство. Теперь он ждет приговора по новому делу — об уклонении от уплаты налогов, подделке документов и незаконных платежах.

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