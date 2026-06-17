Никаких миллионов: суд вновь отказал мэрии Челябинска во взыскании штрафа с дорожного подрядчика

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Арбитражный суд Челябинской области во второй раз отказал Комитету дорожного хозяйства администрации Челябинска во взыскании крупных штрафов с дорожного подрядчика. На этот раз городские чиновники требовали 60,7 миллиона рублей за нарушения условий контракта по содержанию улично-дорожной сети Ленинского района. Иск был подан еще в 2024 году, однако суд не нашел оснований для его удовлетворения.

Компания-подрядчик, в свою очередь, подала встречный иск. Она просила признать незаконными ранее начисленные штрафы и взыскать с мэрии задолженность. Суд частично встал на сторону компании: начисленные КДХ штрафы на сумму 61,6 миллиона рублей признаны незаконными. Кроме того, с городского комитета в пользу подрядчика взыскали 6,4 миллиона рублей долга и почти 61 тысячу рублей в качестве компенсации судебных расходов.

Отметим, это уже не первый случай, когда суд отказывает челябинской мэрии в спорах с этим подрядчиком. В мае 2026 года суд не стал взыскивать с компании 9,7 миллиона рублей штрафа, и частично удовлетворил ее встречный иск к администрации на 5,2 миллиона.

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