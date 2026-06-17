Грозы, град и ветер до 20 м/с: в четверг на Южный Урал вернется непогода

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

По данным РСЧС, завтра, 18 июня на территории Челябинской области ожидаются грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 15–20 метров в секунду. Спасатели предупреждают жителей о возможных опасностях и просят соблюдать меры предосторожности.

В ведомстве рекомендуют не парковать машины под деревьями и около зданий, чтобы избежать повреждений. Также нельзя подходить к оборванным проводам, стоять рядом с неукрепленными конструкциями и разводить открытый огонь. В экстренных случаях южноуральцев просят звонить по номерам 101 или 112.

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