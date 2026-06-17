Заработала 1,5 млн на порчах: эзотерик «бесплатно» снимала сглазы, пока ее не осудили за мошенничество

Женщина обещала снять порчу, а в итоге забирала деньги у людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Женщина обещала снять порчи бесплатно, но в итоге очищала кошельки своих клиентов, оставляя им только проблемы. Горе-колдунья успела «заработать» 1,5 млн рублей, но теперь эти деньги ей не пригодятся – ближайшие пять лет она проведет в колонии.

О своих сверхъестественных способностях женщина рассказывала в социальных сетях. Сначала ее клиентов ничего не отпугивало – ведь снимать порчу она предлагала бесплатно. Но вот за материалы для обрядов нужно было немало заплатить. Конечно, можно было отказаться от ее услуг, но тогда она начинала запугивать негативными последствиями.

В разных регионах России от колдуньи пострадали 13 человек. Они отдали ей более 1,5 млн рублей… И ведь все эти люди шли к ней с последней надеждой на помощь!

52-летнюю предприимчивую женщину судили в Калининском суде Челябинска. Ее обвиняли в мошенничестве с причинением значительного ущерба и в крупном размере.

– С учетом мнения государственного обвинителя суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима, а также принял решение об удовлетворении исковых требований потерпевших, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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