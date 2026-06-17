«Упорство и вера в свои силы»: двое выпускников из Челябинской области взяли по 200 баллов на ЕГЭ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Первые двухсотбалльные работы зафиксированы в Челябинской области по итогам ЕГЭ. Сразу два выпускника получили по 100 баллов на двух экзаменах каждый. Даниил Салимов из 80-й гимназии Челябинска отличился на русском языке и литературе, а Илья Бурашников из лицея-интерната для одаренных — на русском языке и химии.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил отличников на своей официальной странице в мессенджере MAX. Он отметил, что такие результаты стали возможны благодаря усердию ребят:

— 200 баллов — это результат, за которым стоят упорство и вера в свои силы, — написал глава региона.

Губернатор также обратился ко всем выпускникам, которые еще ждут своих результатов. Он пожелал им удачи и успешной сдачи оставшихся экзаменов, добавив, что, каким бы ни был итог, они уже большие молодцы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.