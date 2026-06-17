Пермские периоды: новые банкноты покажут достижения столицы Прикамья в XX и XXI веках

Автором художественной концепции проекта стала художница Эльвира Давлетшина. Фото: Эдуард Соснин / max

В Прикамье выпустили набор из двух памятных сувенирных банкнот — «Пермь XX век» и «Пермь XXI век». Они отражают промышленную мощь и культурные достижения города.

Изображения лицевой и оборотной сторон банкноты «Пермь XX век» плавно переходят в соответствующие элементы на купюре «Пермь XXI век». Первая купюра выполнена в красных тонах, отсылающих к советской эпохе, а вторая — в цветах государственного флага России.

Объединяющим знаком двух периодов стал зеленый цвет — напоминание о статусе Перми как одного из самых зеленых миллионников страны.

Получить такие купюры «на сдачу», конечно, не получится. Они будут вручаться на официальных мероприятиях, также банкноты передадут в экспозиции городских библиотек, пишет Пермское издание Business Class со ссылкой на сообщение главы города Эдуарда Соснина. Тем не менее, купюры защищены от подделки с помощью специальных меток и люминесцентной краски, которые можно увидеть под ультрафиолетом.

Фото: Эдуард Соснин / max

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