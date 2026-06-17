От семей с детьми до пенсионеров: СФР поддержал южноуральцев на миллиарды рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала года Социальный фонд России (СФР) направил южноуральцам свыше 166 миллиардов рублей. В эту сумму входят пенсионные начисления, пособия и иные виды господдержки. Ежемесячно жители региона получают порядка 33 миллиардов рублей по сотне различных категорий выплат. Всего помощь от фонда оформлена почти для миллиона человек.

На поддержку семей с детьми в текущем году направлено 16 миллиардов рублей. Деньги получили 140 тысяч семей. В перечне — универсальное пособие, выплаты в связи с рождением детей, декретные, ежемесячные пособия до полутора лет и новая семейная выплата. Для южноуральцев с инвалидностью предусмотрели более миллиарда рублей: эти деньги идут на пенсии, курсы реабилитации и санаторное лечение.

Многие льготы теперь назначают проактивно — без заявлений. Получить разъяснения можно в офисах клиентских служб или по телефону контакт-центра.

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