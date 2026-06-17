Челябинец с криминальным прошлым устроил дебош в аэропорту

Челябинец громко ругался в аэропорту Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пьяный 43-летнеий челябинец устроил переполох в городском аэропорту.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», горожанин собирался лететь в Москву. Но по причине нетрезвого состояния и некультурного поведения в самолет его не пустили. Мужчина скандалил и грязно бранился в зале внутренних линий, а на просьбы утихомириться не реагировал.

В конце концов его увели в отделение сотрудники транспортной полиции. Они быстро выяснили, что дебошира уже не раз судили за кражи и разбой, а еще задерживали за нарушение общественного порядка.

В этот раз челябинца привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и отправили на ночь в спецпомещение для задержанных.

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