Комикесса Джабраилова после жизни в Челябинске не в силах пить воду в Италии

Фото: канал Нади Джабраиловой в мессенджере

Популярная комикесса Надя Джабраилова вспомнила о родном Челябинске во время заграничной поездки.

В своем канале в мессенджере она рассказала, что прибыла во Флоренцию, ходит там на концерты и «много кушает».

— В доме, где мы остановились хозяйка настойчиво утверждает, что тут кристальная вода и её нужно пить прям из под крана, — написала Надя Джабраилова (авторские орфография и пунктуация сохранены, - КП-Челябинск). — Но моё Челябинское прошлое сильнее. Я то знаю, что после питья из под крана наступает смерть в [отходах жизнедеятельности].

Добавим 33-летняя Надя Джабраилова (в девичестве Косых) в детстве и юности жила в Чурилово, училась в ЧГПУ. Покинула Челябинск в 2015 году - уехала в Москву. В столице начала карьеру юмористки.

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