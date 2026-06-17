В Челябинске завершено строительство первых 500 метров тоннелей метротрама

В Челябинске проложили 500 метров тоннелей южного участка метротрамвайной линии «Север-Юг». Этой работой субподрядчик «16-ое управление СиАрСиСи» занимался с конца декабря прошлого года.
Рабочие собрали 302 из более чем 1,5 тыс. колец обделки. Эти кольца состоят из тысяч железобетонных блоков. На каждое уходит по 1,8 тонны арматуры и по 7,5 кубометров бетона.
Как уточнили в региональном правительстве, в левом перегонном тоннеле прошли 430 метров. Всего необходимо выкопать 2175 метров.
Правый тоннель пока протянулся на 156 из необходимых 2170 метров.
Сейчас одна тяжелая машина прокладывает ход на глубине 17 метров под перекрестком улицы Елькина и Южного переулка. Второй комплекс грызет недра на глубине 11 метров возле ГСК №202.
Работа продолжается круглосуточно. Ее выполняют специалисты из Китая, которые уже занимались аналогичным подземным строительством на родине.
Как рассказал замначальника горнопроходческого участка Ван Шин, в работах по строительству принимают участие более сотни сотрудников из КНР
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