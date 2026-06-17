В Челябинске завершено строительство первых 500 метров тоннелей метротрама

Фото: Дмитрий Сопильняк

В Челябинске проложили 500 метров тоннелей южного участка метротрамвайной линии «Север-Юг». Этой работой субподрядчик «16-ое управление СиАрСиСи» занимался с конца декабря прошлого года.

Рабочие собрали 302 из более чем 1,5 тыс. колец обделки. Эти кольца состоят из тысяч железобетонных блоков. На каждое уходит по 1,8 тонны арматуры и по 7,5 кубометров бетона.

Как уточнили в региональном правительстве, в левом перегонном тоннеле прошли 430 метров. Всего необходимо выкопать 2175 метров.

Фото: Дмитрий Сопильняк

Правый тоннель пока протянулся на 156 из необходимых 2170 метров.

Сейчас одна тяжелая машина прокладывает ход на глубине 17 метров под перекрестком улицы Елькина и Южного переулка. Второй комплекс грызет недра на глубине 11 метров возле ГСК №202.

Работа продолжается круглосуточно. Ее выполняют специалисты из Китая, которые уже занимались аналогичным подземным строительством на родине.

Как рассказал замначальника горнопроходческого участка Ван Шин, в работах по строительству принимают участие более сотни сотрудников из КНР

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.