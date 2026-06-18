Рев моторов и десятки тонн адреналина: Миасс стал столицей зрелищных автоспортивных соревнований

Фото: АЗ «УРАЛ»

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В Миассе на три дня – с 12 по 14 июня – привычное спокойствие у Поликарпова пруда сменилось ревом моторов и гулом тяжелой техники. Здесь прошел II этап Кубка Российской автомобильной федерации и региональные соревнования по триалу RFC Russia Ural* и Truck Trial** «Уральский рубеж».

Фото: АЗ «УРАЛ»

С самого старта стало ясно, что это будет настоящее шоу силы и техники. На старт в этом году впервые вышло больше грузовиков, чем внедорожников – 23 единицы тяжелой техники. Традиционно считавшийся «легковым» внедорожный спорт все заметнее смещается в сторону, где многотонные машины штурмуют трассы, рассчитанные на предельные нагрузки и точность управления. Соревнования собрали участников из разных регионов России, а также Казахстана и Беларуси. В течение трех дней экипажи преодолевали каменистые участки, глубокую грязь и искусственные препятствия.

Фото: АЗ «УРАЛ»

По словам генерального директора АЗ «УРАЛ» Павла Яковлева, «Уральский рубеж» уже стал важной точкой на карте российского автоспорта и шагом к тому, чтобы Миасс закрепился как столица трак-триала. Он подчеркнул, что тяжелая техника сегодня показывает не только мощь, но и удивительную маневренность.

Впрочем, интерес к соревнованиям только растет, такой формат с каждым годом продолжает все больше привлекать зрителей и участников. Как рассказал директор RFC Russia Ural Сергей Полукаров, 2026 год – для проекта особенный, юбилейный.

– Прошло 10 лет с момента основания RFC Russia URAL. Это значимое событие для нас, и мы рады, что участники и зрители стали частью этой истории. Каждый из вас – это неотъемлемая часть нашего автоспортивного сообщества, и мы гордимся тем, что можем приветствовать вас здесь.

Фото: Дмитрий Морозов

Мы как организаторы постарались сделать это мероприятие еще более увлекательным и запоминающимся.

Помимо спортивной части, для гостей работали зоны активности, тест-драйвы внедорожников и розыгрыши призов, главным из которых стали автомобиль и квадроцикл.

Организатором выступила Региональная спортивная общественная организация «Федерация автомобильного спорта Челябинской области», при поддержке АО «Автомобильный завод «УРАЛ» и российского производителя моторного масла и антифризов SINTEC.

* RFC Russia URAL – (ЭрЭфСи Раша Урал – Рейн Форест Челлендж Россия Урал.

** Truck Trial – Трак-триал (Грузовой триал).

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