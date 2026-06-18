Участники программы «Герои Южного Урала» защитили выпускные работы

фото: Кирилл Садыков ИА «Первое областное»

В Челябинский области участники кадровой программы для ветеранов СВО защитили выпускные аттестационные работы.

Обучение и стажировки будущих управленцев по программе «Герои Южного Урала» длились год. Изначально из тысячи заявок отобрали 60, а до выпуска дошла 54 участника. Их аттестационные работы были посвящены цифровизации государственного управления, кооперации в промышленности, межведомственному взаимодействию и инвестиционному потенциалу региона, а также патриотическому воспитанию.

Работы выпускников оценивала комиссия, в которую вошли вице-губернатор Роман Воллерт, вице-спикер областного правительства Юрий Кузнецов, замруководителя аппарата губернатора Татьяна Язовских, директор Челябинского филиала РАНХиГС Евгений Алдошенко и его заместитель Светлана Абрамкина.

— С самого начала мы рассчитывали, что участники программы пройдут серьезный путь, — рассказал Роман Воллерт. — В течение года будут обучаться по модульной программе, самостоятельно работать в межмодульный период, проходить стажировки в министерствах, ведомствах, муниципалитетах и на предприятиях Челябинской области.

Как уточнили в региональном правительстве, некоторые выпускники программы начали работать в органах власти и частных компаниях еще до окончания обучения.

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