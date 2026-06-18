В аэропорту Челябинска 18 июня отменены рейсы

У челябинцев возникли трудности с полетами в Сочи и Москву. Фото: международный аэропорт Сочи

В челябинском аэропорту 18 июня задерживаются рейсы, некоторые отменены.

Вылет в Москву перенесен с 14:55 на 15:55.

Один самолет в Сочи должен был отправиться в путь в 15:45 17 июня, но вылет отложен до 22:00 18 июня.

Второй сочинский рейс перенесен с 15:45 на 23:35 18 июня.

Вылеты в Москву в 12:30 и 14:55 отменены, так же, как и рейсы «Москва-Челябинск» прибытием в 11:35 и 15:55.

В пресс-службе авиакомпании заявили, что вынуждены отменить часть рейсов «в связи с корректировкой расписания по причине действия временных ограничений».

Работу аэропорта Сочи и столичных аэропортов недавно ограничивала Росавиация для обеспечения безопасности.

Теперь в московских аэропортах более полусотни рейсов задержаны на вылет на два часа и более.

В аэропорту Сочи более, чем на два часа, задерживаются 38 рейсов.

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