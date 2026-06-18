Губернатор велел найти управляйки для всех домов в Челябинской области

УК чаще отказываются от старых домов с большим количеством коммунальных проблем. Фото: Наиль Фаттахов

В Челябинской области проведут ревизию многоквартирных домов, у которых нет управляющих компаний. Сделать это в сжатые сроки поручил губернатор Алексей Текслер.

— В подавляющем большинстве речь идет о старом жилищном фонде, где иногда годами не могут выбрать способ управления, — пояснил Алексей Текслер во время обращения к депутатам Заксобрания 18 июня. —Трудности, которые ложатся на муниципалитеты в этой связи, понятны. Но мы не можем подвергать жителей риску.

Губернатор заявил, что необходимо поддерживать инфраструктуру домов в надлежащем состоянии и пообещал контролировать работу в этом направлении совместно с силовым блоком.

— У нас за каждым домом должна быть управляющая компания, и она должна выполнять свои обязательства, — подчеркнул губернатор.

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