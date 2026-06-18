В Челябинске маршруты общественного транспорта изменятся из-за аварии

Маршруты изменят на время ремонта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С вечера 19 июня в Челябинске изменятся маршруты автобусов №5, №28 и №51, а также троллейбуса №7. Это связано с аварией на теплосетях на улице Кузнецова.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», до 20:00 21 июня проезд по улице Кузнецова будет закрыт.

С 20:30 19 июня троллейбус №7 будет курсировать между ЧМК и АМЗ.

Автобус №5 с 21:00 19 июня прекратит заезжать на улицу Трактовую. Он будет двигаться по маршруту: Весенняя — Блюхера — Кузнецова — разворот на ЖК Ярославский — Блюхера — ЧКПЗ.

Автобус №28 с 21:00 пятницы не будет заезжать на улицы Весеннюю и Кузнецова, а станет ездить по схеме: Красный мост — Трактовая — Блюхера — ТРК «Алмаз».

Также с 21:00 пятницы автобус №51. начнет перевозить пассажиров по маршруту: Молодогвардейцев — Блюхера — Сосновка, а в поселок АМЗ заезжать не станет.

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