Психолог из Челябинска вошла в топ-10 молодых специалистов ФСИН

Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

Психолог из челябинского ГУФСИН Виктория Терещенко вошла в десятку лучших участников всероссийского форума «Лидер – 2026», который собрал молодых сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний со всей страны.

На форуме собрались 150 лучших участников региональных этапов. Среди них была и Виктория Терещенко из Челябинской области. Девушка является психологом в Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН и занимается крайне важным делом – оценивает риски повторного совершения преступлений.

Директор ФСИН России Аркадий Гостев подчеркнул, что более половины сотрудников службы сегодня составляют специалисты в возрасте до 35 лет. Именно на молодых специалистов возлагаются важные задачи по обеспечению стабильной работы учреждений и безопасности граждан.

Участники прошли образовательную программу, включавшую тренинги, лекции ведущих экспертов и руководителей, а также дискуссионные площадки и встречи с представителями руководства ФСИН России.

В пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области отметили, что высокий результат Виктории Терещенко стал признанием профессионального уровня специалиста и подтвердил эффективность работы психологической службы ведомства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.