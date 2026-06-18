Психолог из Челябинска вошла в топ-10 молодых специалистов ФСИН

Психолог из челябинского ГУФСИН Виктория Терещенко вошла в десятку лучших участников всероссийского форума «Лидер – 2026», который собрал молодых сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний со всей страны.
На форуме собрались 150 лучших участников региональных этапов. Среди них была и Виктория Терещенко из Челябинской области. Девушка является психологом в Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН и занимается крайне важным делом – оценивает риски повторного совершения преступлений.
Директор ФСИН России Аркадий Гостев подчеркнул, что более половины сотрудников службы сегодня составляют специалисты в возрасте до 35 лет. Именно на молодых специалистов возлагаются важные задачи по обеспечению стабильной работы учреждений и безопасности граждан.
Участники прошли образовательную программу, включавшую тренинги, лекции ведущих экспертов и руководителей, а также дискуссионные площадки и встречи с представителями руководства ФСИН России.
В пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области отметили, что высокий результат Виктории Терещенко стал признанием профессионального уровня специалиста и подтвердил эффективность работы психологической службы ведомства.
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