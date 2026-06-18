Повздорил и дождался, пока хозяин заснет: пьяный мужчина напал с канцелярским ножом на спящего в доме знакомого

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Еманжелинске мужчина пытался зарезать спящего знакомого и теперь ответит за это перед судом.

Как рассказали ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области, все произошло в марте 2026 года, когда 38-летний мужчина находился в доме у потерпевшего. Сначала они вместе выпивали, но потом между мужчинами вспыхнула ссора. Хозяин дома ушел спать в комнату и явно не ожидал, что на него нападут. В какой-то момент гость схватился за лежавший на веранде канцелярский нож и решил им воспользоваться. Было совершено не менее четырех ударов, два из которых пришлись на область шеи.

Довести до конца задуманное мужчина не смог. Хозяин дома проснулся и начал активно сопротивляться. После этого мужчине была оказана медицинская помощь.

Теперь материалы уголовного дела направлены в Еманжелинский городской суд. Суду предстоит дать оценку действиям обвиняемого. Мужчине вменяется покушение на убийство.

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