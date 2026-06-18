Почтить память героев: челябинцы присоединятся к общероссийской минуте молчания 22 июня

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Челябинска 22 июня присоединятся к Общероссийской минуте молчания в День памяти и скорби.

В 14:15 по местному времени по всей стране одновременно пройдет минута молчания. Именно в этот момент 22 июня 1941 года в эфир вышло обращение о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Эта дата считается началом Великой Отечественной войны.

Акция посвящена памяти миллионов погибших: солдат и офицеров, тружеников тыла, женщин и детей, всех, кто пережил военные годы и внес вклад в Победу.

Жителей региона призывают присоединиться к минуте молчания и на одну минуту остановиться, чтобы почтить память героев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.