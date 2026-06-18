Челябинка два месяца переводила деньги мошенникам и лишилась 4 млн рублей, поверив в «выгодный инвестпроект»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске 47-летняя женщина лишилась более 4 миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, все началось со знакомства в одном из приложений. Новый собеседник рассказал челябинке о «выгодных вложениях» и вскоре познакомил ее с якобы специалистом по финансовым рынкам.

Женщина поверила и в течение двух месяцев переводила деньги на указанные счета через криптовалютный сервис. Она регулярно пополняла электронный кошелек, конвертировала средства в криптовалюту и отправляла их на неизвестные адреса.

Чтобы «инвестировать», челябинка использовала не только личные сбережения, но и оформила кредит, а также заняла деньги у знакомых. В итоге сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей.

Когда женщина попыталась вывести якобы заработанную прибыль, ей сообщили о необходимости внести дополнительный платеж более 150 тысяч рублей. Тогда она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

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