В аэропорту Челябинска 19 июня задержаны и отменены рейсы

Рейсы из Москвы и обратно отменены Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В челябинском аэропорту 19 июня вновь происходят отклонения от расписания полетов.

В Челябинск вовремя не успели прибыть самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Заранее отложен рейс из Сочи. Отменен рейс из Москвы, который должен был совершить посадку в 5:05.

Вылет из Челябинска в Москву с 6:05 перенесен на 10:00. Столичный рейс в 6:30 отменен. Отправка самолета в Сочи заранее отложена с 15:45 на 17:15.

Напомним, работу столичных аэропортов и аэропорта Сочи в предыдущие дни неоднократно ограничивала Росавиация для обеспечения безопасности.

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