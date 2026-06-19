«Вас обсчитали в банке»: в Челябинске хитрый рецидивист обманул и ограбил пенсионера

Фото: УМВД Челябинска

В Челябинске мужчина обманул и ограбил 70-летнего пенсионера.

Как рассказали в городском УМВД, злодей увидел свою жертву в банке. Пенсионер пересчитывал там деньги, и мужчине захотелось присвоить купюры. Он проследил за пожилым человеком до дома на улице Цинковой, а у подъезда догнал и пошел на хитрость: сообщил, что пенсионера в банке обсчитали. Доверчивый горожанин вытащил свои 20 тыс. рублей и принялся заново пересчитывать. В этот момент грабитель выхватил у него деньги и убежал.

Пенсионер обратился в полицию, и агрессора вскоре нашли. Выяснилось, что недавно он ограбил еще и жителя Металлургического района: попросил позвонить, а сам схватил телефон и скрылся.

В отношении 36-летнего челябинца, у которого уже есть судимости, возбудили уголовные дела.

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