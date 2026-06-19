В Челябинске с 19 июля будет закрыт проезд по улице Овчинникова

Дорогу закроют, чтобы починить трубы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске с 20:00 19 июня перекроют участок улицы Овчинникова возле домов №6 и №11. Как пояснили в мэрии, там будут чинить теплотрассу. Движение откроют с 6:00 22 июня, но только частично.

До 20:00 29 июня напротив дома № 6 будет ограничен проезд по двум полосам в сторону улицы Блюхера.

С 20:00 29 июня до 6:00 6 июля напротив дома № 11 ограничат движение в сторону вокзала по двум полосам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.