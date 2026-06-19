В Челябинске с 19 июня изменится маршрут автобуса №33

Автобусы продолжат заезжать на вокзал Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске на время ремонта теплосетей на улице Овчинникова изменится маршрут автобуса №33.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», с 20:00 19 июня до 6:00 22 июня автобусы не смогут проехать по улице Овчинникова. Они будут курсировать по маршруту: Фатеевка — Разина — Доватора — Шаумяна (обратно Цеховая) — Курчатова — Парк Гагарина.

При движении в обоих направлениях автобусы по-прежнему будут заезжать на Железнодорожный вокзал.

Напомним, движение на участке улицы Овчинникова на время перекроют.

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