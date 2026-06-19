Очень сложный экзамен: в Челябинской области лишь 0,18% выпускников смогли сдать профильную математику на сто баллов

По выбору выпускники могли сдать ЕГЭ по математике базового или профильного уровня Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области утвердили результаты ЕГЭ по математике. Экзамен сдавали более 14 тыс. выпускников. Из них 8,4 тыс. человек выбрали более сложный ЕГЭ по математике профильного уровня. Он оценивается по стобалльной шкале.

Не допустить ни одной ошибки в тесте и набрать максимум баллов удалось 15 южноуральским выпускникам. То есть, менее, чем 0,18% всех сдававших профильную математику.

Как рассказали в Челябинском институте развития образования, сто баллов по математике удалось набрать одиннадцатиклассникам из Челябинска, Миасса и Кусинского округа.

Теперь количество стобалльников в Челябинской области достигло 120 человек. В регионе двое школьников набрали на ЕГЭ по 200 баллов.

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