В Магнитогорске пожарные спасли женщину из горящей квартиры

Пострадавшая попала в больницу Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Магнитогорске произошёл пожар в пятиэтажке на улице Ленинградской. Горела однокомнатная квартира.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в квартире спасатели нашли 34-летнюю женщину. Ее эвакуировали с помощью спаскомплекта и передали врачам. Горожанка успела сильно надышаться дымом, ее госпитализировали с отравлением продуктами горении.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Огонь охватил 10 квадратных метров. Его удалось потушить.

— По предварительным данным, причиной ЧП стала неосторожность при курении, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

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