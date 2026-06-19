Собачники должны уйти с Аллеи Славы: в Центральном районе достраивают площадку для выгула

Фото: Ольга ЩАПИНА. Перейти в Фотобанк КП

Собачникам, которые выгуливают своих питомцев на Аллее Славы, предлагают перейти на специальную площадку. Сейчас ее достраивают на Красноармейской, 140. Это тихое место с тренажерами рядом с ДК глухих.

Контрактом предусмотрены тротуары, озеленение, установка скамьи и перголы, освещение и видеонаблюдение.

Ход работ сегодня проверил глава Челябинска Алексей Лошкин.

— Эту территорию просили обустроить жители для выгула собак, — сказал глава.

Фото: Ольга ЩАПИНА. Перейти в Фотобанк КП

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