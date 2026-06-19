В Челябинске суд прекратил дело о банкротстве крупного дорожного подрядчика

Фирма заплатила налоги Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дорожный подрядчик «Дорстройгрупп» полностью погасил долги перед налоговой службой. В связи с этим Арбитражный суд Челябинской области прекратил дело о банкротстве фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Межрайонная ИФНС №4 по Башкортостану ранее требовала обанкротить «Дорстройгрупп» из-за долга более чем в 60 млн рублей по страховым и налоговым взносам с учетом пени.

Учредителя «Дорстройгрупп» Эдика Аракеляна ранее признали виновным в даче взятки чиновникам за приемку дорожного ремонта. Его приговорили к условному лишению свободы на полтора года.

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