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НовостиОбщество19 июня 2026 9:24

Жители Челябинской области присоединятся к общероссийской минуте молчания

Южноуральцы 22 июня почтят память погибших в Великой Отечественной войне
Анастасия ТРОФИМОВА
Фото: 22июня.историческаяпамять.рф

Фото: 22июня.историческаяпамять.рф

В Челябинской области, как и в других российских регионах в День памяти и скорби пройдет всеобщая минута молчания. Она начнется в 14:14 22 июня.

Кроме того, по всему региону состоятся мероприятия в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Южноуральцы принесут цветы к мемориалам.

Как сообщили в региональном правительстве, уже с 15 июня в Челябинской области на цифровых экранах показывают тематические материалы, посвященные Дню памяти и скорби.

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