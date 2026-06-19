Жители Челябинской области присоединятся к общероссийской минуте молчания

Фото: 22июня.историческаяпамять.рф

В Челябинской области, как и в других российских регионах в День памяти и скорби пройдет всеобщая минута молчания. Она начнется в 14:14 22 июня.

Кроме того, по всему региону состоятся мероприятия в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Южноуральцы принесут цветы к мемориалам.

Как сообщили в региональном правительстве, уже с 15 июня в Челябинской области на цифровых экранах показывают тематические материалы, посвященные Дню памяти и скорби.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.