«Жалили смертельно и в неподходящий момент»: журналисты узнали историю девушки-снайпера времен Великой Отечественной

Евгения Салмина в годы войны получила больше десятка наград Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижневартовске жила Евгения Александровна Салмина. Во время Великой Отечественной войны она была снайпером. Историю ветерана подробно рассказывает ugra-news.ru.

Евгений Салмина родилась в 1919 году в Елабуге. Она рано осиротела и с детства вынуждена была трудиться в колхозе. Повзрослев, работала на обувной фабрике в Свердловске, а затем стала матросом и кочегаром в омском Иртышском речном управлении.

С самого начала войны девушка рвалась уйти на фронт добровольцем. В конце концов попала в школу снайперов. С отличием окончила обучение и сама стала инструктором. А в 1944 году наконец попала в действующую армию. Командовала взводом, День Победы встретила в Бреслау.

В годы войны погибли 125 учениц Евгении Александровны, она всегда с грустью о них вспоминала.

— Грозой на фронте были снайперы, — рассказывала ветеран. — Жалили чаще всего смертельно и в неподходящий момент, порой спокойно не давали поесть в перерывах между боями, того и гляди, что котелок с пищей или каску на голове продырявят.

В Нижневартовск Евгения Салмина приехала в 1970 году. Работала в НГДУ «Нижневартовскефть» и НГДУ «Самотлорнефтегаз».

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