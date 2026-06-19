В «Россети Урал» подвели итоги соревнований профмастерства работников блока реализации услуг

Фото: предоставлено «Россети Урал»

На площадке Учебного центра «Россети Урал» состоялась церемония награждения победителей соревнований профессионального мастерства работников блока реализации услуг. На протяжении нескольких дней за право стать лучшими сражались специалисты челябинского, свердловского и пермского филиалов «Россети Урал», а также компании «Россети Урал» - «Екатеринбург».

Главная цель соревнований – обмен опытом и оценка уровня профессиональной подготовки персонала. В рамках состязаний команды выполняли практические и теоретические задания, а также реальные производственные задачи. Участники решали тесты и разбирали аналитические кейсы, отрабатывали настройку сценариев сбора данных интеллектуальных приборов учёта в специализированном информационно-вычислительном комплексе и определяли очаги потерь на участках сети 0,4–20 кВ.

В этом году появился новый соревновательный этап, на котором команды демонстрировали свои навыки в восстановлении удаленного сбора данных с приборов учета на объектах 0,4 кВ. После анализа необходимой информации специалисты выезжали на конкретные адреса в зоне ответственности Центральных электрических сетей свердловского филиала «Россети Урал» для проверки своих предположений по исправности приборов учета.

Фото: предоставлено «Россети Урал»

По результатам прохождения всех этапов первое место завоевала команда пермского филиала «Россети Урал», вторым стал челябинский филиал. Третье место заняли сотрудники свердловского подразделения компании.

Фото: предоставлено «Россети Урал»

– Для нас главное – не только выявить сильнейших, а создать условия, в которых каждый участник сможет отточить мастерство, проверить себя в нестандартных ситуациях и поднять планку профессионализма. Именно такие соревнования позволяют доводить базовые навыки до автоматизма, отрабатывать алгоритмы действий в условиях, максимально приближенных к реальным. Важно, что наши сотрудники в рамках таких мероприятий обмениваются лучшими практиками в рамках своей сферы деятельности. Уверен, что абсолютно все участники увезут с собой бесценный опыт, который сделает их ежедневную работу эффективнее, – отметил заместитель генерального директора по реализации услуг «Россети Урал» Сергей Попов.