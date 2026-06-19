В Карабаше провели штурм укрытия условных террористов

В учениях поучаствовали сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Фото: УФСБ по Челябинской области

В Карабаше 18 и 19 июня состоялись учения по пресечению теракта на оборонном предприятии.

— Выбор обусловлен устойчивыми устремлениями членов международных террористических структур для совершения диверсионно-террористических актов в отношении различных объектов социальной инфраструктур, топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов, — пояснили в региональном управлении ФСБ.

По легенде учений, условный диверсант притворился сотрудником, чтобы помешать работе одного из цехов. Охранник узнал самозванца и хотел его задержать, но тот оказал сопротивление и сбежал.

Фото: УФСБ по Челябинской области

Сотрудники ЧОПа сообщили в полицию о ЧП на предприятии. Силовики оцепили территорию и выяснили, что у диверсанта есть пособник, которого через мессенджер завербовали украинские спецслужбы. Этот пособник в кустарных условиях изготовил бомбу, заложил на территории предприятия, потом поучаствовал в боевом столкновении с сотрудниками охраны и скрылся.

Полицейские и сотрудники ФСБ принялись разыскивать злоумышленников, а спасатели занялись эвакуацией персонала и тушением пожара, который начался на производстве и распространился на 200 квадратных метров.

Тем временем условных террористов нашли. Их убежище успешно взяли штурмом с помощью бронетехники.

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