Доступ в интернет теперь без хлопот: появился eSIM-роутер, который можно подключить без похода в салон

Фото: пресс-служба МегаФона

МегаФон создал мобильный роутер, который поддерживает работу с цифровым eSIM-профилем, что позволяет пользователям дистанционно активировать услугу мобильного интернета и оставаться на связи даже в поездках.

Главное преимущество — возможность удаленного подключения без визита в салон. Абоненту достаточно оформить eSIM на сайте оператора, подтвердить личность через учетную запись «Госуслуг», а затем загрузить профиль на устройство используя мобильное приложение или веб-интерфейс роутера.

Кобрендинговое устройство МегаФон и Yota было разработано с учетом специфики российских сетей и прошло полный цикл тестирования в лаборатории оператора.

— Конструкция роутера предусматривает встроенный аккумулятор емкостью 4000 мА·ч, обеспечивающий до 8 часов автономной работы в режиме LTE. Это позволяет брать его в поездки, — отметили в компании